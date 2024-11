Un voto contro l'introduzione della tassa di soggiorno per garantire un turismo accessibile e sostenibile.

La posizione del Consiglio Comunale di Lainate

Durante l’ultimo incontro del Consiglio Comunale, è emersa una netta opposizione all’atto di indirizzo proposto dalla Maggioranza, composto da Lista Landonio, Patto Civico, Unione Democratica e Associazioni e Territorio. Questo atto prevedeva l’introduzione di una tassa di soggiorno nel Comune di Lainate. La decisione di votare contro questa proposta è stata motivata dalla volontà di difendere i diritti dei cittadini e promuovere un turismo che sia realmente sostenibile e accessibile a tutti.

Le ragioni del no alla tassa di soggiorno

La scelta di opporsi a questa imposta è stata il risultato di un’analisi approfondita. I membri del Consiglio hanno ritenuto che l’introduzione della tassa non fosse supportata da basi concrete e da una chiarezza necessaria per giustificarla di fronte alla comunità. La Maggioranza ha descritto la proposta come una “scelta politica consapevole”, sostenendo che Lainate possa diventare una meta turistica di rilievo. Tuttavia, nonostante la bellezza di Villa Litta, il Comune non è attualmente in grado di attrarre flussi turistici significativi come altre località della zona.

Le lacune nella proposta

Le dichiarazioni fatte durante il Consiglio Comunale non hanno fornito risposte adeguate su questioni fondamentali. Tra queste, la durata dell’applicazione della tassa, l’ammontare effettivo dell’imposta per ogni ospite, le stime di entrata e la destinazione dei fondi raccolti. La Maggioranza ha parlato di “entrate importanti” per coprire costi che altrimenti graverebbero sui cittadini, ma senza fornire dettagli concreti. La mancanza di informazioni chiare ha reso impossibile per i membri del Consiglio sostenere una misura che avrebbe avuto effetti diretti su residenti e visitatori.

Impegno per un territorio accogliente

Con il voto contro la tassa di soggiorno, il Consiglio Comunale ha voluto ribadire il proprio impegno nel rappresentare e sostenere le esigenze della comunità. La volontà è quella di garantire un territorio aperto e accogliente, promuovendo politiche che favoriscano il benessere e lo sviluppo del Comune senza oneri aggiuntivi per i cittadini. Fratelli d’Italia Lainate si è dichiarata al fianco dei cittadini, assicurando che continuerà a lavorare per un turismo sostenibile e accessibile.

Trasparenza e comunicazione costante

Il Consiglio ha anche sottolineato l’importanza della trasparenza e dell’ascolto. I membri si sono impegnati a fornire aggiornamenti costanti riguardo agli sviluppi di questa iniziativa e a rimanere disponibili per ulteriori chiarimenti. La decisione di non introdurre la tassa di soggiorno è vista come un passo verso un futuro in cui il turismo possa prosperare senza gravare sulle tasche dei cittadini.