Un lungo corteo ha accompagnato il sindaco Ferretti nella sua ultima dimora, un momento di grande emozione per la comunità.

Un corteo straordinario per un sindaco amato

Questa mattina, la città di Rozzano ha vissuto un momento di grande commozione e rispetto in occasione dei funerali del sindaco Gianni Ferretti, scomparso prematuramente a soli 60 anni a causa di un attacco cardiaco. Il lungo corteo, composto da oltre 2000 persone, ha preso il via dalla camera ardente allestita presso il municipio, simbolo di un amore e di un rispetto profondo per un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità.

La banda musicale e la partecipazione della comunità

Il feretro è stato accompagnato da una banda musicale civica, che ha suonato melodie toccanti mentre il corteo si dirigeva verso la chiesa, gremita di cittadini e rappresentanti politici dei comuni limitrofi. La partecipazione è stata così intensa che molte persone sono rimaste all’esterno della cattedrale, un chiaro segno di quanto Ferretti fosse amato e rispettato. Messaggi di cordoglio sono giunti da ogni parte, testimoniando l’impatto che il sindaco ha avuto nella vita di molti.

Un tributo speciale dai più giovani

In un gesto di affetto e rispetto, le scuole dell’infanzia e primaria di Rozzano hanno voluto rendere omaggio a Gianni Ferretti. Sulla pagina ufficiale del Comune, sono state pubblicate fotografie che ritraggono alunni, insegnanti e dirigenti mentre esponevano disegni e striscioni in memoria del sindaco. “È stato un momento toccante, reso ancora più speciale dalla partecipazione delle nostre comunità scolastiche”, ha dichiarato un rappresentante del Comune, sottolineando l’importanza di questo gesto da parte dei più giovani.

La scomparsa di Gianni Ferretti lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Rozzano, ma il suo operato e il suo impegno rimarranno nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua dedizione e il suo amore per la città continueranno a ispirare le future generazioni.