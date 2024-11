La prematura scomparsa di Gianni Ferretti lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Rozzano.

Un annuncio che ha colpito tutti

La notizia della scomparsa di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha scosso profondamente la comunità. L’annuncio, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, esprime un profondo dolore per la perdita di un leader che ha dedicato la sua vita al servizio della cittadinanza. “Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato sindaco”, si legge nel post, che sottolinea l’impatto che Ferretti ha avuto sulla vita di tutti i cittadini.

Un leader amato e rispettato

Nato nel dicembre del 1963, Gianni Ferretti aveva 60 anni e, proprio lo scorso giugno, era stato rieletto per il suo secondo mandato consecutivo, ottenendo un consenso straordinario con oltre 10.900 voti. La sua visione lungimirante e la sua dedizione al lavoro hanno fatto di lui un punto di riferimento per la comunità di Rozzano. “La sua perdita lascia un vuoto incolmabile”, afferma il messaggio del Comune, evidenziando il legame speciale che Ferretti aveva con i suoi concittadini.

Le reazioni alla notizia

La notizia della scomparsa di Ferretti ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di molti esponenti politici. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e alla comunità, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da Ferretti. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rilasciato una nota in cui esprime profonda tristezza per la perdita, riconoscendo l’impegno e la dedizione del sindaco per il bene della sua comunità. “Regione Lombardia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Rozzano”, ha dichiarato Fontana.