Indagini su presunti abusi edilizi e irregolarità nella gestione urbanistica

Il sequestro del cantiere Scalo House

Il cantiere “Scalo House”, situato nella zona di Farini a Milano, è stato recentemente sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine sulla gestione urbanistica della città. Questo progetto, che comprende la costruzione di due torri di 8 e 13 piani e una residenza universitaria già abitata con 122 posti letto, è ora al centro di un’inchiesta che coinvolge 14 indagati, tra cui anche un ex membro della Commissione Paesaggio.

Le accuse e le irregolarità

Secondo le indagini, il progetto “Scalo House” avrebbe violato diverse normative urbanistiche, con una valutazione al ribasso degli oneri di urbanizzazione e un aumento illecito delle superfici edificabili. Le autorità stanno esaminando se ci siano stati abusi edilizi e lottizzazioni abusive, elementi che potrebbero compromettere la legalità dell’intero progetto. Le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza hanno coinvolto funzionari e dirigenti comunali, nonché membri della Commissione per il Paesaggio, accusati di falso ideologico e di aver fornito false dichiarazioni.

Le conseguenze per i coinvolti

Tra gli indagati figura Paolo Mazzoleni, ex componente della Commissione Paesaggio e firmatario del progetto, attualmente assessore all’Urbanistica a Torino. Questo non è il primo coinvolgimento di Mazzoleni in indagini di questo tipo, il che solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’integrità dei processi decisionali in ambito urbanistico. Le autorità stanno lavorando per chiarire la situazione e garantire che eventuali irregolarità vengano punite, nel tentativo di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.