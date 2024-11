La Regione Lombardia investe in impianti fotovoltaici per migliorare la vita degli inquilini

Un investimento significativo per il futuro

Negli ultimi tre anni, la Regione Lombardia ha compiuto un passo importante verso la sostenibilità ambientale, installando ben 260 impianti fotovoltaici sugli edifici delle case popolari. Questo progetto, che ha visto un investimento di 12,5 milioni di euro, rappresenta un cambiamento significativo nella gestione energetica degli immobili pubblici. L’assessore all’ambiente, Giorgio Maione, ha sottolineato come questa iniziativa non solo contribuisca a ridurre le emissioni di anidride carbonica, ma equivalga anche alla piantumazione di 90mila alberi.

Benefici per gli inquilini e l’ambiente

Grazie all’installazione di questi impianti, gli inquilini delle case popolari possono beneficiare di un notevole risparmio energetico. Gli impianti fotovoltaici consentono di ridurre i consumi da fonti fossili, promuovendo l’uso di energie rinnovabili e l’autoconsumo. L’Aler di Milano, ad esempio, ha installato 83 impianti con una spesa di 6,25 milioni di euro, contribuendo così a un futuro più verde e sostenibile.

Un fondo di solidarietà per chi ha bisogno

I proventi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica non sono solo un vantaggio economico, ma sono anche destinati a un Fondo di solidarietà. Questo fondo ha l’obiettivo di sostenere i costi per i servizi energetici degli inquilini che si trovano in difficoltà economica. Un’iniziativa che dimostra come la sostenibilità possa andare di pari passo con la solidarietà sociale.

Verso comunità energetiche rinnovabili

Oltre all’installazione dei pannelli, il progetto ha incluso opere di risistemazione degli edifici, come il rifacimento delle coperture e la creazione di pergole o tettoie. Questi interventi non solo migliorano l’estetica degli edifici, ma contribuiscono anche all’efficienza energetica. L’assessore alla casa, Paolo Franco, ha affermato che tali interventi portano benefici su larga scala, riducendo le bollette e contribuendo al taglio delle emissioni.