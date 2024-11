Un appello di oltre 50 giuristi per la legittimità della legge sul fine vita in Lombardia.

Il contesto del dibattito sul fine vita

In Lombardia, il dibattito sul fine vita si intensifica con l’apertura di una discussione al Pirellone, dove la maggioranza sembra già avere un’idea chiara sull’argomento. La questione dell’incompetenza delle Regioni è al centro delle polemiche, nonostante il tema riguardi l’organizzazione sanitaria. La proposta di legge, sostenuta dall’associazione Luca Coscioni, è stata presentata con un’iniziativa popolare, raccogliendo migliaia di firme da cittadini lombardi. Questo dimostra un forte interesse pubblico e una richiesta di chiarezza su un tema così delicato.

Le posizioni dei giuristi

Più di 50 giuristi hanno firmato un appello per affermare che la Regione Lombardia ha la competenza di legiferare in materia di fine vita. Tra i firmatari ci sono nomi di spicco come Vladimiro Zagrebelsky e Tullio Padovani, che hanno espresso la loro opinione in merito alla legittimità della proposta di legge. Secondo loro, la sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 ha creato un quadro giuridico che consente al Servizio Sanitario Nazionale di intervenire in questo ambito, stabilendo regole e tempi per la valutazione delle richieste di fine vita.

Le reazioni e le preoccupazioni

Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Coscioni, ha commentato la situazione, sottolineando che la maggioranza sta cercando di evitare un dibattito che potrebbe rivelarsi scomodo. Secondo Cappato, rifiutare di votare su una legge che stabilirebbe procedure chiare per il fine vita dimostra una mancanza di attenzione verso le necessità dei malati. Filomena Gallo, segretaria dell’associazione, ha aggiunto che la Regione ha il dovere di intervenire per garantire una risposta tempestiva e organizzata alle richieste di fine vita, evitando che la situazione venga gestita in modo disomogeneo dalle amministrazioni locali.

Un paradosso politico

La situazione attuale presenta un paradosso: mentre le Regioni chiedono maggiore autonomia, sembrano rinunciare a competenze già esistenti. La mancanza di volontà politica nell’approvare una norma che garantirebbe ai malati tempi certi di risposta è un chiaro segnale di opposizione al dettato della Costituzione. Questo dibattito non è solo una questione legale, ma tocca profondamente le vite di molte persone e le loro famiglie, che si trovano ad affrontare decisioni difficili in momenti di grande sofferenza.