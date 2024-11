Un leader amato e rispettato, la sua perdita segna un momento di grande tristezza per la città.

Un lutto inaspettato per Rozzano

La notizia della scomparsa di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha colto di sorpresa l’intera comunità. Stroncato da un arresto cardiaco, il primo cittadino ha lasciato un’eredità di impegno e dedizione che sarà difficile da eguagliare. La sua prematura scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i cittadini, che si sono uniti per esprimere il loro dolore e la loro gratitudine per il lavoro svolto dal sindaco.

Un sindaco dedicato al sociale

Gianni Ferretti, 60 anni, era un uomo di grande passione per il suo lavoro e per la sua comunità. Rieletto da pochi mesi con oltre il 64% delle preferenze, il sindaco aveva dimostrato un forte impegno nel migliorare la vita dei cittadini di Rozzano. La sua visione lungimirante e il suo approccio pratico hanno contribuito a costruire una comunità più coesa e solidale, affrontando le difficoltà sociali e promuovendo iniziative per il riscatto della città.

Un’eredità indelebile

La scomparsa di Ferretti lascia un vuoto incolmabile non solo nella politica locale, ma anche nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. I messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social media, con cittadini che hanno condiviso ricordi e aneddoti che testimoniano l’impatto positivo che il sindaco ha avuto sulle loro vite. La comunità di Rozzano si stringe attorno alla famiglia Ferretti, condividendo il loro dolore e onorando la memoria di un leader che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.