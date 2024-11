La vice presidente del Senato si è presentata in procura per chiarire la sua posizione nell'inchiesta.

Il contesto dell’inchiesta

La vicenda che coinvolge la senatrice Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia, ha suscitato un notevole interesse mediatico e politico. L’inchiesta riguarda presunti atti di dossieraggio e il furto di dati legati alla società Equalize, diretta da Enrico Pazzali, attualmente autosospeso dalla sua carica di presidente della Fondazione Fiera Milano. La procura di Milano ha avviato indagini approfondite, e la senatrice ha deciso di presentarsi per chiarire la sua posizione.

Le dichiarazioni di Ronzulli

Durante l’interrogatorio, Ronzulli ha categoricamente negato di aver commissionato alcun dossier a Pazzali. “Non ho mai chiesto un controllo su una professionista”, ha dichiarato, sottolineando che le ricostruzioni fatte dai media sono infondate. La senatrice ha spiegato di aver appreso delle indagini solo attraverso la stampa, affermando di non essere a conoscenza delle attività investigative di Pazzali. Inoltre, ha evidenziato che non avrebbe avuto alcun motivo per richiedere informazioni su una persona che conosce e stima da anni.

Le intercettazioni e le implicazioni

Le intercettazioni telefoniche tra Pazzali e Carmine Gallo, ex poliziotto, hanno rivelato conversazioni in cui si discuteva di una donna, con riferimenti a Ronzulli. In una di queste conversazioni, Pazzali menzionava di aver ricevuto informazioni dalla senatrice, esprimendo preoccupazione riguardo al passato della donna in questione. Gallo, tuttavia, rassicurava Pazzali, affermando che la donna non aveva mai avuto legami con ambienti discutibili. Queste intercettazioni hanno sollevato interrogativi sulla reale entità del coinvolgimento di Ronzulli nella questione.

Le reazioni politiche

La situazione ha generato reazioni contrastanti nel panorama politico italiano. Mentre alcuni esponenti di Forza Italia difendono la senatrice, altri chiedono maggiore trasparenza e chiarezza sull’intera vicenda. La questione del dossieraggio è particolarmente delicata, poiché tocca temi di privacy e rispetto delle persone coinvolte. La senatrice ha ribadito la sua volontà di collaborare con la giustizia per dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati.