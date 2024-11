La scomparsa di Caparini lascia un vuoto profondo nella comunità e nella politica lombarda.

Un imprenditore e politico di grande valore

Bruno Carlo Caparini, noto per il suo impegno politico e imprenditoriale, è scomparso lasciando un’eredità significativa nella Lega e nella comunità lombarda. Fondatore del partito, Caparini è stato un punto di riferimento per molti, non solo per le sue capacità imprenditoriali, ma anche per il suo approccio umano e per la sua dedizione alla causa dell’Autonomia. La sua figura è stata descritta come quella di un “uomo perbene”, capace di unire le persone e di ispirare fiducia.

Le reazioni alla sua scomparsa

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i membri della Lega e non solo. Matteo Salvini, segretario del partito, ha espresso il suo profondo dolore, sottolineando l’importanza di Caparini nella storia della Lega. “Era una persona stimata da tutti”, ha dichiarato, evidenziando come il suo contributo sia stato fondamentale per la crescita del movimento. Anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha voluto ricordare l’amore di Caparini per la Val Camonica e per la Lombardia, affermando che le sue idee rimangono attuali e rilevanti.

Un’eredità che vive nel ricordo

Silvia Sardone, europarlamentare e compagna del figlio Davide, ha condiviso il suo dolore per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto. “Il suo vuoto in famiglia e nella comunità rimarrà nel tempo”, ha affermato, sottolineando l’importanza del suo ricordo. Caparini non era solo un politico, ma un imprenditore illuminato, capace di vedere oltre le sfide quotidiane e di lavorare per un futuro migliore per la sua comunità.