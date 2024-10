Scoperto un meccanismo fraudolento nel settore dell'e-commerce di articoli elettronici

Un’operazione di grande impatto

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno recentemente portato a termine un’importante operazione contro la frode fiscale, culminata con un sequestro preventivo di beni per un valore di 5 milioni di euro. Questo provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano nell’ambito di un’indagine che ha rivelato un complesso sistema di frode fiscale, orchestrato da una rete di società attive nel settore dell’e-commerce di articoli elettrici ed elettronici.

Il meccanismo fraudolento

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Gorgonzola, hanno messo in luce un insidioso meccanismo basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Questo sistema ha permesso ai responsabili di evadere le imposte, riciclando successivamente i proventi illeciti. Due soggetti, uno di nazionalità italiana e l’altro cinese, sono stati identificati come i principali attori di questa frode, insieme a due società che hanno violato le normative relative alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le conseguenze del sequestro

Il sequestro di beni, disposto dal Tribunale, ha portato a operazioni significative da parte della Guardia di Finanza. Sono stati bloccati oltre 600 mila euro in disponibilità liquide su conti correnti, un capannone commerciale di 18.000 mq, due immobili, due terreni, dieci veicoli e una serie di prodotti elettronici pronti per la vendita. Questa azione non solo mira a colpire i responsabili della frode, ma anche a restituire alla collettività le ricchezze accumulate illegalmente.

Il ruolo della Guardia di Finanza

L’attività di contrasto alla criminalità economica è una priorità per la Guardia di Finanza, che opera quotidianamente per proteggere l’economia legale e gli operatori onesti. Le operazioni come quella recentemente conclusa a Milano sono fondamentali per intercettare e reprimere le forme più gravi di inquinamento economico. Il sequestro di patrimoni illecitamente costituiti ha un valore sociale significativo, poiché permette di restituire alla comunità le risorse sottratte da chi non rispetta le leggi.