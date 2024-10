Il governatore lombardo chiarisce la sua posizione sull'indagine in corso.

Indagine sui dossieraggi: le parole del presidente Fontana

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha recentemente affrontato il tema dell’indagine sui dossieraggi che ha scosso il panorama imprenditoriale e politico della regione. In una dichiarazione rilasciata durante il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, Fontana ha sottolineato di non aver mai richiesto informazioni riguardanti eventuali dossier, affermando: “Cosa potevo fare di eventuali dossier?”. Questa affermazione ha suscitato un acceso dibattito, poiché molti si interrogano sulla trasparenza e sull’etica delle pratiche politiche in Lombardia.

La posizione di Fontana sull’indagine

Fontana ha chiarito che, nonostante le voci circolanti, non ha mai avuto accesso a informazioni che potessero risultare utili per la sua attività di governatore. “Io non ho mai chiesto informazioni, non le ho mai avute e non mi sembravano assolutamente utili”, ha dichiarato. Questa posizione è stata interpretata da alcuni come un tentativo di distanziarsi dalle accuse, mentre altri ritengono che sia un segnale di trasparenza e responsabilità.

Il caso di Enrico Pazzali e la Fondazione Fiera Milano

Un altro tema caldo emerso durante l’incontro è stato l’autosospensione di Enrico Pazzali dal suo ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano. Fontana ha affermato di essere in costante contatto con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per monitorare la situazione. “Stiamo confrontandoci tutti i giorni per capire quale sia la scelta migliore che comunque deve essere presa dal consiglio”, ha aggiunto. Questo dimostra un impegno attivo da parte del governatore nel garantire che le decisioni siano prese in modo collegiale e responsabile.

Autonomia della Fondazione e poteri di controllo

Fontana ha anche messo in evidenza l’autonomia della Fondazione, sottolineando che essa opera con una propria indipendenza prevista dalla legge. “Noi abbiamo un potere di controllo limitatamente al rispetto della loro attività”, ha spiegato, evidenziando che il compito del governo regionale è principalmente quello di garantire che le attività siano svolte secondo quanto stabilito dallo statuto. La questione della governance della Fondazione Fiera Milano rimane quindi aperta, con la decisione finale che spetterà al consiglio della Fondazione stessa.