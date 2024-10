Il consiglio comunale approva un ordine del giorno per migliorare la sicurezza nelle aree periferiche.

Aumento delle telecamere di videosorveglianza a Milano: sicurezza in periferia

Il consiglio comunale di Milano ha recentemente approvato un ordine del giorno proposto dalla Lega, volto a incrementare il numero di telecamere di videosorveglianza nelle aree periferiche della città. Questa decisione è stata accolta con favore dall’assessore alla sicurezza, Marco Granelli, che ha sottolineato l’importanza di considerare le segnalazioni dei residenti riguardo l’ubicazione dei nuovi “occhi elettronici”. Con 29 voti a favore e 4 astenuti, l’iniziativa ha ricevuto un ampio consenso, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle zone più vulnerabili.

La sicurezza nelle aree periferiche

Alessandro Verri, capogruppo della Lega, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle strade milanesi, affermando che “oggi, girare per le strade è sempre più pericoloso”. La paura di uscire e di invitare amici a casa è un sentimento comune tra i residenti delle aree più periferiche. Verri ha sottolineato che non basta installare telecamere; è necessario un controllo effettivo del territorio, con un potenziamento della polizia locale e un aumento del numero di agenti in servizio.

Investimenti e potenziamento delle forze dell’ordine

Granelli ha ricordato gli sforzi del Comune per migliorare la sicurezza, evidenziando che sono stati assunti 707 nuovi agenti, un numero quasi doppio rispetto a quelli andati in pensione. Questo incremento reale di 250 agenti è un passo significativo verso un controllo più efficace del territorio. La sicurezza è una competenza primaria dello Stato, ma l’amministrazione comunale sta facendo la sua parte per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Regolamento sulle telecamere e collaborazioni con la sicurezza privata

A metà ottobre, il Comune ha approvato un nuovo regolamento riguardante le telecamere di videosorveglianza, che prevede una maggiore integrazione tra i diversi sistemi presenti sul territorio. Questo faciliterà l’utilizzo delle telecamere da parte dei soggetti autorizzati. Inoltre, il regolamento conferma una sperimentazione avviata nel 2014, che consente alle telecamere installate dal Comune di essere collegate in tempo reale alla prefettura e, tramite accordi, anche alla questura, ai carabinieri, alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Saranno promosse anche collaborazioni con la sicurezza privata per un controllo integrato del territorio.