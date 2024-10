Il consiglio comunale approva modifiche per valorizzare il ruolo dei municipi milanesi.

Modifiche al regolamento dei municipi milanesi per una maggiore autonomia

Il consiglio comunale di Milano ha recentemente approvato alcune modifiche significative al regolamento dei municipi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di questi organismi nella gestione delle esigenze locali. Le nuove disposizioni mirano a valorizzare i “parlamentini” di zona, rendendoli portatori attivi delle necessità delle comunità che rappresentano.

Consultazione obbligatoria e autonomia decisionale

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di una consultazione obbligatoria dei municipi in specifici procedimenti decisionali. In particolare, il provvedimento finale, che può provenire dalla giunta o dal consiglio comunale, dovrà ora includere i pareri dei municipi. Qualora ci siano scostamenti rispetto a questi pareri, sarà necessario fornire una motivazione dettagliata. Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso una governance più inclusiva e partecipativa, dove le voci locali hanno un peso maggiore nelle decisioni che le riguardano.

Nuove funzioni per i municipi

Le modifiche al regolamento non si fermano qui. I municipi di Milano riceveranno anche nuove funzioni, che includono il rilascio di permessi temporanei per l’uso del suolo pubblico per eventi socio-culturali e di intrattenimento. Inoltre, saranno responsabili della formulazione di proposte per itinerari e piste ciclabili, nonché della gestione delle loro pagine sui social network. Queste nuove responsabilità non solo aumentano l’autonomia dei municipi, ma li rendono anche più visibili e attivi nella vita sociale e culturale della città.

Gaia Romani, assessora al decentramento, ha dichiarato che questa delibera rappresenta un passo fondamentale per raggiungere obiettivi condivisi all’inizio del mandato. L’intento è quello di rivedere i processi decisionali tra l’istituzione centrale e gli organismi decentrati, con un focus particolare sulla governance e sulle competenze dei municipi. La Romani ha sottolineato l’importanza di lavorare su temi cruciali come la rigenerazione urbana e la viabilità, che richiedono un approccio integrato e coordinato tra i vari livelli di governo.