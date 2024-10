Le elezioni georgiane del 2024 rappresentano un momento cruciale per il futuro del Paese.

Il contesto politico georgiano

Le elezioni politiche in Georgia, tenutesi il 26 ottobre 2024, hanno attirato l’attenzione internazionale, evidenziando la crescente frattura tra il governo filorusso e i partiti europeisti. La presidente Salome Zourabichvili ha definito queste elezioni come “le più importanti dal 1991”, sottolineando l’importanza di una vittoria pro-Ue per il futuro del Paese. La Georgia, che ha ottenuto lo status di candidato all’Unione Europea nel dicembre 2023, si trova ora a un bivio cruciale.

Le manifestazioni a sostegno dell’Europa

In Italia, attivisti di Europa Radicale e Ponte Atlantico hanno organizzato una manifestazione a Milano per sostenere la causa europeista. I manifestanti, tra cui molti georgiani residenti in Italia, hanno esposto bandiere georgiane e dell’Unione Europea, insieme a striscioni che affermano che “la Georgia non è la Russia”. Questo evento ha messo in luce il forte desiderio di libertà e integrazione europea da parte del popolo georgiano, in contrapposizione alle leggi repressive introdotte dal governo.

Le leggi controverse e le loro implicazioni

Il governo georgiano, guidato dal premier Irakli Kobakhidze, ha recentemente approvato leggi che hanno suscitato preoccupazioni tra i sostenitori dei diritti umani e dell’Europa. La prima legge, nota come “legge russa”, obbliga le ONG a registrarsi come “agenti stranieri” se ricevono fondi dall’estero, una misura simile a quelle adottate in Russia per soffocare il dissenso. La seconda legge vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso e limita la rappresentazione delle persone LGBT nei media. Queste misure sono viste come un tentativo di allontanare la Georgia dall’Europa e di rafforzare l’influenza russa nel Paese.

Il futuro della Georgia e dell’Europa

Il risultato delle elezioni georgiane avrà ripercussioni significative non solo per la Georgia, ma anche per l’intera Europa. Alessandro Litta Modignani, portavoce di Ponte Atlantico, ha affermato che “la democrazia è sotto attacco in tutto il mondo”, evidenziando l’importanza di queste elezioni. Lorenzo Strik Lievers, ex deputato radicale, ha aggiunto che l’adesione della Georgia all’Unione Europea rappresenterebbe un cambiamento fondamentale per il continente. La popolazione georgiana, desiderosa di libertà e di un futuro europeo, si trova ora a un punto di svolta decisivo.