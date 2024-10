Il sindaco Roberto Di Stefano affronta una crisi interna dopo il passaggio di consiglieri a Forza Italia.

La crisi politica in atto

La situazione politica a Sesto San Giovanni sta vivendo un momento di grande tensione. Il sindaco Roberto Di Stefano, esponente della Lega, ha recentemente revocato le deleghe a due membri chiave della sua giunta, Roberta Pizzochera e Alessandra Aiosa. Questa decisione è stata presa in seguito al passaggio di alcuni consiglieri dalla lista civica del sindaco a Forza Italia, creando un cambiamento significativo negli equilibri di potere all’interno della giunta comunale.

Le reazioni della giunta e del Pd

La reazione del sindaco è stata immediata: ha “licenziato” Pizzochera e ha tolto il ruolo di vice sindaca ad Aiosa, che, sebbene rimanga in giunta, ha visto ridimensionato il suo potere. Il Partito Democratico ha colto l’occasione per dichiarare che “la maggioranza che supporta Di Stefano non esiste più”, evidenziando come il passaggio di consiglieri a Forza Italia rappresenti una crisi profonda per l’amministrazione attuale. Il Pd ha anche sottolineato i risultati delle recenti elezioni europee, dove il centrosinistra ha superato il centrodestra, suggerendo che il malcontento nei confronti della giunta è palpabile tra i cittadini.

Le conseguenze per il futuro politico

Con il passaggio di Gabriele Ghezzi e Federico Pogliaghi a Forza Italia, il gruppo di quest’ultimo è aumentato a quattro consiglieri, mentre la lista civica del sindaco è scesa a sei. Questo cambiamento non solo modifica gli equilibri interni, ma potrebbe anche influenzare le prossime elezioni comunali. La crisi attuale mette in evidenza le fragilità della giunta e la crescente insoddisfazione tra i membri del centrodestra. La richiesta di Forza Italia di riottenere deleghe e ruoli per Aiosa e Pizzochera indica che le tensioni interne non sono destinate a placarsi facilmente. Con un panorama politico in continua evoluzione, sarà interessante osservare come si svilupperanno gli eventi nei prossimi mesi.