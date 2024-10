L'occupazione della struttura di via dei Ciclamini solleva un acceso dibattito tra le forze politiche.

Il contesto dell’occupazione

Il 25 ottobre, un gruppo di antagonisti ha occupato l’Agorà di via dei Ciclamini a Milano, un’azione che ha riacceso il dibattito politico in città. Questa struttura, un tempo dedicata al pattinaggio sul ghiaccio e all’hockey, è stata abbandonata per quasi due anni, suscitando preoccupazioni tra i cittadini e le forze politiche. L’occupazione è stata interpretata come una risposta al totale abbandono da parte dell’amministrazione comunale, che ha chiuso l’impianto senza fornire alternative.

Le reazioni delle forze politiche

Le forze di centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia e Forza Italia, hanno espresso forte indignazione per l’occupazione. Carlo Fidanza e Francesco Rocca hanno dichiarato che l’occupazione non è un evento casuale, ma il risultato di un “lassismo totale” da parte del sindaco Sala e della sinistra milanese. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, ha sottolineato che l’abbandono dell’impianto sportivo ha portato a questa situazione di illegalità, chiedendo un intervento immediato delle autorità per sgomberare la struttura.

La richiesta di intervento delle autorità

Deborah Giovanati, collega di De Chirico, ha aggiunto che è fondamentale che il sindaco agisca prontamente per sgomberare gli occupanti. Ha espresso preoccupazione per la mancanza di una condanna da parte della sinistra milanese, suggerendo che alcuni esponenti potrebbero addirittura vedere l’occupazione con interesse. La situazione ha messo in luce le divisioni politiche in città e la necessità di un approccio più deciso da parte dell’amministrazione per affrontare le occupazioni abusive e garantire la sicurezza degli spazi pubblici.