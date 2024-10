Futuro del Meazza: il sindaco di Milano rassicura i cittadini

Il sindaco Beppe Sala parla di miglioramenti per il quartiere e della gestione del Meazza.

Il nuovo stadio e le preoccupazioni dei cittadini

Con l’ipotesi di costruzione di un nuovo stadio vicino al leggendario Meazza, i residenti del quartiere di San Siro esprimono preoccupazioni crescenti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto per rassicurare i cittadini, promettendo che l’obiettivo principale sarà quello di migliorare la qualità della vita nella zona. Durante una recente conferenza stampa, Sala ha dichiarato: “Ai residenti dico due cose: uno che cercheremo di fare di tutto per migliorare la zona, portare più verde e non più caos e traffico”. Questo impegno è fondamentale per garantire che la costruzione del nuovo impianto non porti a un aumento del traffico e del disordine nella già affollata area.

Investimenti per il miglioramento del quartiere

Il sindaco ha anche sottolineato che i fondi derivanti dalla vendita dello stadio e dell’area circostante saranno reinvestiti per migliorare l’edilizia popolare, che attualmente presenta carenze significative. “Li metteremo per migliorare l’edilizia popolare che lì è decisamente carente” ha affermato. Questo approccio mira a garantire che i benefici economici derivanti dalla costruzione del nuovo stadio si traducano in miglioramenti tangibili per la comunità locale, contribuendo a una maggiore qualità della vita per i residenti.

Il futuro del Meazza: un tempio della musica o dello sport?

Un’altra questione sollevata riguarda il futuro del Meazza stesso. Con l’idea di un nuovo stadio per Inter e Milan, ci sono timori che il Meazza possa diventare esclusivamente un luogo per concerti e eventi musicali, aggravando i problemi di traffico e rumore già esistenti. Sala ha chiarito che “l’impianto di San Siro non verrà dedicato a eventi che porteranno gente, concerti o altre partite”. Questo è un punto cruciale per i residenti, che desiderano preservare l’identità storica dello stadio e limitare l’impatto negativo sulla loro vita quotidiana.

Prospettive future e manifestazioni di interesse

Intanto, il club rossonero non ha escluso l’idea di costruire uno stadio a San Donato, mentre si attende la stima economica dell’Agenzia delle entrate per l’area da edificare e per il Meazza. Sala ha affermato: “Certe dichiarazioni sono anche da comprendere, il Milan ha già fatto un investimento a San Donato”. La situazione è in continua evoluzione e il sindaco ha espresso ottimismo riguardo a una possibile manifestazione di interesse da parte delle squadre, che potrebbe segnare un momento di svolta per il progetto.