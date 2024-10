Riccardo De Corato propone misure concrete per tutelare i soggetti fragili dalle bande criminali

Un fenomeno preoccupante: le truffe agli anziani

Negli ultimi anni, le truffe ai danni degli anziani sono aumentate in modo esponenziale, con bande criminali che utilizzano stratagemmi sempre più ingegnosi per raggirare le vittime. Questi attacchi vigliacchi non solo mettono a rischio il patrimonio delle persone più fragili, ma minano anche la loro sicurezza e serenità. Secondo recenti statistiche, il 30% degli anziani ha subito almeno un tentativo di truffa nella propria vita, un dato allarmante che richiede un intervento immediato e coordinato.

Proposte di intervento: la voce di Riccardo De Corato

Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e attuale deputato di Fratelli d’Italia, ha lanciato un appello per una maggiore attenzione verso questa problematica. Durante una recente conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di creare una rete di aiuto per prevenire le truffe e informare gli anziani su come difendersi. “È fondamentale intervenire non solo con le forze dell’ordine, ma anche attraverso una campagna di prevenzione su larga scala”, ha dichiarato De Corato. La sua proposta include incontri nelle parrocchie e campagne informative, per educare gli anziani sui rischi e sulle modalità di difesa.

La necessità di una campagna nazionale di sensibilizzazione

Oltre agli incontri locali, De Corato ha suggerito l’implementazione di una campagna su scala nazionale, con spot televisivi su reti pubbliche e locali. L’obiettivo è quello di diffondere informazioni chiare e accessibili, affinché gli anziani possano riconoscere i segnali di allerta e sapere come comportarsi in caso di tentativi di truffa. “La sicurezza degli anziani deve essere una priorità per tutti”, ha concluso, evidenziando l’importanza di un impegno collettivo per proteggere i membri più vulnerabili della nostra società.