La difesa di Chiara Ferragni si prepara a depositare una memoria scritta per chiarire la sua posizione.

Il contesto legale di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice, si trova attualmente coinvolta in un caso legale che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Le indagini riguardano presunti illeciti legati alla commercializzazione di prodotti dolciari, in particolare il pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. Secondo le accuse, le promozioni effettuate sui social media avrebbero ingannato i consumatori, facendo credere che parte dei proventi fosse destinata a scopi benefici, in particolare a favore di bambini ricoverati in ospedale.

La strategia difensiva di Ferragni

I legali di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, stanno preparando una memoria scritta da depositare presso la procura di Milano. L’obiettivo della difesa è quello di dimostrare che la vicenda non ha rilevanza penale e che i profili controversi sono stati già risolti davanti al garante della concorrenza e del mercato. La difesa punta all’archiviazione del caso, sostenendo che non ci siano elementi sufficienti per procedere ulteriormente.

Le accuse e le implicazioni

Le indagini hanno portato alla luce che le operazioni di marketing per il pandoro e le uova pasquali tra il 2021 e il 2022 potrebbero essere state fuorvianti. In particolare, si sostiene che non sia stata comunicata in modo chiaro la reale entità delle donazioni effettuate a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino e dell’associazione “Bambini delle fate”. Secondo le autorità, Ferragni avrebbe tratto un ingiusto profitto di circa 2 milioni e 200mila euro. La difesa, tuttavia, contesta queste affermazioni e si prepara a presentare prove a sostegno della propria posizione.

Prospettive future e sviluppi attesi

Entro dicembre, la procura di Milano dovrà decidere se archiviare le accuse o citare in giudizio Chiara Ferragni. La situazione è complessa e coinvolge anche altri indagati, tra cui l’ex collaboratore di Ferragni e dirigenti di Balocco. La comunità legale e il pubblico attendono con interesse gli sviluppi di questo caso, che potrebbe avere ripercussioni significative non solo per l’influencer, ma anche per il settore del marketing e della pubblicità.