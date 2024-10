Majorino sul Villaggio Olimpico: “L’architettura in stile sovietico appare diversa dalle immagini prese in considerazione.”

Majorino critica il Villaggio Olimpico: “Architettura di ispirazione sovietica, lontana dai rendering”

Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, ex assessore di Milano, esprime la sua disapprovazione riguardo al Villaggio Olimpico che si sta realizzando allo Scalo Romana. “Parlo da chi ha vissuto nel quartiere di viale Isonzo”, sottolinea, evidenziando il suo legame affettivo con la zona.

Secondo Majorino, l’avanzamento della costruzione del Villaggio, ormai a un buon punto, appare notevolmente distante dalle immagini e dalle presentazioni che sono state proposte nei mesi scorsi. Non esita a dire che “questa architettura, che ricorda il socialismo irrealizzato, non rappresenta affatto un risultato soddisfacente”. Inoltre, aggiunge: “Sarebbe utile far comprendere questa situazione ai cittadini”.

Controversie sui costi per gli studenti

Dopo le Olimpiadi del 2026, il Villaggio Olimpico verrà trasformato in studentato. Tuttavia, questo piano ha sollevato numerose polemiche a causa delle tariffe elevate per le stanze, che non sono esattamente abbordabili. I prezzi partiranno da 430 euro per un letto in camera doppia e sono stati ristrutturati a fine luglio, come comunicato da Coima, l’ente responsabile della costruzione.

Il progresso dei lavori del Villaggio anticipa di alcuni mesi il programma stabilito dal Comitato internazionale olimpico, anche se ha affrontato problemi di costi aggiuntivi, stimati in circa 40 milioni di euro. La conclusione della costruzione è attesa per luglio 2025.