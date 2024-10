A Milano è stato inaugurato un innovativo “mini market” che si dedica a recuperare gli alimenti inutilizzati, contribuendo così a combattere lo spreco alimentare

A Milano, è stato aperto un nuovo “mini-market” dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare. Questo punto di raccolta, situato all’interno di Cascina Cuccagna, è stato inaugurato in coincidenza con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione e nei nove anni dal Milan Urban Food Policy Pact.

Il taglio del nastro segna l’ottavo hub di quartiere realizzato dal comune di Milano per contrastare lo spreco di cibo, nonché il terzo finanziato nel 2021 grazie ai fondi ottenuti dalla vittoria nel primo Earthshot Prize, un riconoscimento internazionale che premia le soluzioni più efficaci per la salvaguardia dell’ambiente.

Questo nuovo centro trova accoglienza all’interno dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna. Dal 2005, l’associazione si è dedicata a recuperare e riqualificare l’immobile assegnato per vent’anni da Palazzo Marino, trasformandolo in un vivace centro urbano di cultura e socialità. La gestione dello spazio sarà affidata a Cascina Cuccagna, in collaborazione con diversi partner, tra cui Emergency, Associazione Economia e Sostenibilità, Fondazione Acra, Associazione Comunità Il Gabbiano e Associazione Recup Aps, con il supporto della Fondazione Azimut.

Cascina Cuccagna si trova in un punto altamente strategico, collocandosi tra quartieri diversificati e molto dinamici. Questo spazio è destinato a diventare un hub volto a promuovere il dialogo e l’integrazione tra diverse esigenze e realtà, come ha illustrato il comune. Il nuovo centro funzionerà con un sistema di ‘self-service’ e vendita assistita, permettendo agli utenti di selezionare i prodotti per le loro spese in base a criteri definiti. Gli utenti avranno accesso a cibi secchi e articoli per l’igiene personale e della casa forniti da Emergency, mentre Recup offrirà alimenti freschi recuperati dall’Ortomercato, sfruttando una cargo bike elettrica per garantire un trasporto ecologico. Inoltre, saranno disponibili anche surplus da supermercati e negozi locali, ha dichiarato palazzo Marino.

Con grande entusiasmo, diamo il benvenuto all’Hub Cuccagna, un ulteriore passo avanti nel progetto di potenziamento degli Hub per l’assistenza alimentare, iniziato questa estate con l’apertura degli Hub di Selinunte e Loreto. La vicesindaco e delegata alla Food Policy, Anna Scavuzzo, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, che segna la conclusione di una fase fondamentale, ma anche l’inizio di un impegno che continuerà a crescere nel tempo. Questo rappresenta un risultato significativo nel percorso del comune di Milano, che, insieme ai partner coinvolti, ha avviato nel 2018 azioni per affrontare sfide vitali e interconnesse, come la lotta contro lo spreco alimentare, la povertà alimentare e la sostenibilità ambientale. È essenziale adottare risposte integrate e diffuse, e gli Hub costituiscono sicuramente una risposta tangibile e utile a molteplici necessità. Questi spazi di aiuto alimentare si affermano sempre di più come punti di riferimento per la comunità, localizzati in vari quartieri, facilmente accessibili a chi ne ha bisogno, con l’intento di creare una rete vicina alle persone e presente in tutto il territorio milanese, capace di adattarsi alle esigenze della comunità.

L’Hub Cuccagna rappresenta, secondo le parole dell’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, un passo significativo verso la creazione di reti di sostegno sempre più robuste, frutto di una collaborazione efficace tra le istituzioni e il Terzo settore. Questa strategia si basa su una sinergia con QuBì, offrendo uno spazio fisico fondamentale per tutti i cittadini.

“Milano è attualmente una città che progredisce a ritmi diversi, e il divario tra chi riesce a prosperare e chi è in difficoltà è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Molte persone, nonostante lavorino a tempo pieno, faticano a garantirsi una vita dignitosa”, ha affermato Rossella Miccio, presidente di Emergency. “Ciò segna una crescente divisione all’interno della comunità. Emergency si impegna da sempre a ricomporre questa disgregazione sociale nelle città italiane e dal 2022 ha avviato il Progetto Nessuno Escluso, volto a facilitare il reinserimento sociale e lavorativo delle categorie più vulnerabili in Milano. Attraverso il sostegno alimentare, riusciamo a identificare le famiglie che incontrano ostacoli nell’accesso ai servizi esistenti e le accompagniamo verso l’autonomia, facilitando il loro accesso a servizi, sussidi e opportunità formative. L’Hub dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare diventerà quindi un punto di riferimento per restituire dignità e diritti, un ambiente in cui chiunque potrà essere accolto e ricevere ciò di cui ha bisogno. È fondamentale per noi promuovere questa visione e collaborare in questo progetto con il sostegno del Comune di Milano e dell’area Food Policy.”

Cascina Cuccagna ha avviato un’iniziativa innovativa contro il fenomeno dello spreco alimentare, collaborando con Emergency per promuovere l’integrazione sociale e aumentare la consapevolezza delle vulnerabilità, riaffermando la dignità di ogni individuo. Andrea Di Stefano, Presidente di Acc Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, ha evidenziato questi obiettivi. L’Hub Cuccagna intende adottare un approccio alternativo nella gestione del supporto alimentare, optando per un modello simile a un minimarket o a vendite assistite, che ricordi le consuete spese quotidiane. Questo servizio sarà situato in uno spazio architettonicamente e paesaggisticamente significativo, ricco di interazioni e progetti. L’Hub avrà una posizione strategica, ben visibile vicino all’ingresso principale, a sottolineare la sua importanza. Ora la sfida consiste nel mescolare questa esperienza con altre iniziative presenti in Cuccagna, un’attività che rappresenta il quotidiano impegno di Cascina nel creare legami tra realtà diverse.