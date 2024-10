Indagini nelle istituzioni lombarde per presunti illeciti legati a gare d’appalto da parte di Ernst&Young

Sospetti su Ernst&Young: perquisizioni in Lombardia

Le autorità stanno investigando su possibili irregolarità legate a gare d’appalto per consulenze finanziate da fondi europei. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano ha avviato perquisizioni negli uffici di Ernst & Young sia a Milano che a Roma, oltre che in Lombardia. Inoltre, sono in corso attività di raccolta di documenti presso la Direzione centrale Bilancio e Finanza.

Le indagini, condotte dalla procura europea con sede a Milano, analizzano presunti comportamenti scorretti nell’assegnazione di contratti di consulenza da parte della Regione a Ernst & Young, che fornisce supporto legale e fiscale a aziende e pubbliche amministrazioni.