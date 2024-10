Tensioni globali influenzano nomine Ambrogini d'oro a Milano: candidati controversi e premi per eroi locali

Milano, 15 ottobre 2024 – Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto tra Russia e Ucraina influenzano le nomine per gli Ambrogini d’oro. Daniele Nahum, consigliere comunale dei Riformisti e membro della comunità ebraica milanese, ha proposto Roberto Cenati per la Civica benemerenza. Cenati, già presidente dell’Anpi di Milano, si è dimesso in marzo a seguito delle posizioni considerate troppo favorevoli alla Palestina dal direttivo nazionale dell’Anpi, guidato da Gianfranco Pagliarulo. In quell’occasione, Cenati si oppose all’uso del termine “genocidio” per descrivere la reazione di Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sottolineando che affermazioni come la richiesta di una patria palestinese “dal fiume al mare” implicano la necessità di eliminare Israele dalla mappa. Nahum sostiene la candidatura di Cenati per il suo contributo ai valori della Resistenza e per il suo approccio equilibrato verso Israele, incluso l’impegno per la Brigata Ebraica durante il corteo del 25 Aprile e la sua posizione sui temi del conflitto mediorientale.

Stefania Battistini, giornalista di guerra della Rai

Per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, Nahum presenta Stefania Battistini, giornalista di guerra della Rai, che dallo scorso agosto è sotto scorta a causa di minacce ricevute da sostenitori russi dopo la sua estradizione dalla Russia per un presunto attraversamento illegale del confine.

Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano

Silvia Sardone, rappresentante della Lega, ha invece candidato Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.

Oggi, martedì 15 ottobre, è l’ultimo giorno per presentare le candidature agli Ambrogini.

Il 7 dicembre, in occasione della festa del Santo Patrono, si svolgerà una cerimonia presieduta dal sindaco Giuseppe Sala e dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, durante la quale verranno assegnate 15 medaglie d’oro e 30 attestati. La selezione dei vincitori sarà effettuata in una riunione della Commissione comunale per le Civiche benemerenze, prevista per metà novembre.

Enrico Fedrighini, ambientalista

Tra i nominativi in lizza spicca l’ambientalista Enrico Fedrighini, che avanza la candidatura di Annalori Ambrosoli, vedova di Giorgio Ambrosoli, oltre alla Direzione distrettuale antimafia.

Riccardo Truppo, capogruppo di FdI

Riccardo Truppo, capogruppo di FdI, propone di conferire un Ambrogino alla memoria dei Piccoli Martiri di Gorla e dei loro familiari, in occasione dell’80° anniversario del bombardamento che causò la morte di 184 studenti.

Marco Bestetti (FdI)

Marco Bestetti (FdI) intende premiare Fabrizio Pintus, un tassista che ha soccorso una signora rapinata lo scorso 21 dicembre.

Alessandro De Chirico, esponente di Forza Italia

Alessandro De Chirico, esponente di Forza Italia, ha presentato la candidatura della presidente di Assimpredil Regina De Albertis, della giornalista Selvaggia Lucarelli, del preside del liceo Parini Massimo Nunzio Barrella e dell’Alcione.

Gianluca Comazzi (FI)

Gianluca Comazzi (FI) propone, invece, la cagnolina Belle, emblema della pet therapy, insieme all’amministratore delegato di Pubblitalia Stefano Sala.

Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd

Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd, ha scelto di rimanere discreta riguardo le sue nomine, dichiarando: “Le persone che propongo sono attive per il bene della città. Vorrei vedere più esponenti di questo tipo anziché celebrità”.