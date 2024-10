Un’idea di scuola basata sul merito potrebbe essere molto diversa da quella che conosciamo. Immagina un ambiente in cui il riconoscimento delle capacità individuali e degli sforzi fosse al centro dell’istruzione, promuovendo l’eccellenza e stimolando la motivazione degli studenti. In questo contesto, le valutazioni sarebbero orientate a premiare non solo i risultati, ma anche il percorso e la crescita personale. I docenti giocherebbero un ruolo fondamentale nel guidare gli alunni a raggiungere il loro potenziale, incoraggiando un apprendimento attivo e partecipativo