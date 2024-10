Opera non dispone più di un sindaco, dato che la giunta sotto la guida di Barbieri è stata sciolta

Crisi politica a Opera: Sindaco Barbieri si dimette, giunta sciolta e Prefettura assume controllo

Opera si trova attualmente senza un sindaco, poiché la giunta presieduta da Barbieri è stata sciolta. Alcuni membri del partito che sostenevano la sindaca hanno presentato le dimissioni il 25 settembre. La giunta di centrosinistra, guidata da Barbara Barbrieri, eletta nell’autunno del 2021, ha cessato di esistere dopo una crisi politica che era iniziata a gennaio. La sindaca ha dovuto arrendersi a seguito delle dimissioni di un numero significativo di esponenti della sua maggioranza. Con la dissoluzione del consiglio comunale, la legge prevede che la Prefettura assuma il controllo e nomini rapidamente un commissario. La sindaca ha commentato i suoi tre anni di mandato come un periodo intenso, sfidante, ma anche gratificante: “Sono grata a tutte le cittadine e ai cittadini che mi hanno mostrato supporto e amicizia, così come ai miei colleghi di Giunta e ai membri della Maggioranza”. Ha poi fatto notare le forze di maggioranza che hanno contribuito alla conclusione della sua amministrazione, sottolineando l’importanza di una riflessione politica e personale: “Il mio incarico si chiude anticipatamente, e le cause sono chiare; in particolare, le dimissioni del Gruppo consiliare OperAttiva che, pur dichiarandosi di supporto alla mia giunta, ha infine deciso di dimettersi, rendendo impossibile il proseguimento del governo locale.”

Un team composto da quattro membri del consiglio civico e due membri di Sinistra Italiana, eletti sotto la lista Futura, ha dato vita a sei portavoce della sinistra locale.

Il loro atteggiamento ha portato alla conclusione dell’amministrazione di centrosinistra.