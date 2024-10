Progetto per una Milano inclusiva: al via un piano contro la gentrificazione

Piano per contrastare la gentrificazione a Milano

L’assessore alla Casa, Guido Bardelli

ha presentato un progetto volto a difendere Milano dal fenomeno della gentrificazione. Durante la quindicesima edizione dell’Anaci Day, tenutasi presso gli East and Studios di via Mecenate, ha indicato che si sta lavorando su un piano che permette di offrire spazi agli operatori per costruire abitazioni sia in affitto che di proprietà a prezzi sostenibili. L’obiettivo è proteggere la città dalle conseguenze negative dell’abbandono da parte dei cittadini con redditi mensili compresi tra i 1500 e i 2500 euro.

La necessità di un maggior numero di abitazioni

Secondo Bardelli, Milano necessita di un maggior numero di abitazioni, maggiormente destinate all’affitto, ma senza dimenticare la possibilità di acquisto, a costi accessibili. Questi costi dovrebbero limitarsi a un terzo del guadagno individuale. Leonardo Caruso, alla guida di Anaci Milano, ha sottolineato l’importanza di una città inclusiva, non riservata solo a pochi. L’aumento dei costi abitativi sta portando a spopolamenti in alcune aree, rendendo necessaria una ripensamento per ridare a Milano l’attrattiva di un tempo.

Le difficoltà legate ai vecchi edifici

In tema di ristrutturazioni, Bardelli ha messo in evidenza le difficoltà legate ai vecchi edifici, sottolineando che anche le abitazioni comunali affrontano sfide simili. Ha dichiarato che questo è un tema di grande rilevanza, in quanto anche la comunità europea chiederà un impegno continuo su questo fronte, sottolineando l’importanza di un approccio globale che coinvolga tutti gli aspetti della città.

Il problema dell’elevata morosità

Recentemente, il sindaco Beppe Sala ha condiviso le sue opinioni durante un evento. Ha evidenziato l’importanza di affrontare il tema dell’elevata morosità, che coinvolge anche le abitazioni popolari. “Da un lato ci sono i diritti dei proprietari, inclusi quelli del Comune; dall’altro, ci sono situazioni a volte estremamente gravi per coloro che faticano a pagare l’affitto”, ha dichiarato. Infine, ha anticipato che il progetto proseguirà e che, a breve, verrà rivelato un piano casa di rilevante significato.