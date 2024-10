Mario Calabresi, possibile candidato sindaco di Milano: la ricerca di figure di spicco nella società civile per il centrosinistra alle elezioni 2027

Mario Calabresi potrebbe entrare in corsa per la carica di sindaco di Milano? Questo nome è stato suggerito da Beppe Sala, il quale ha confessato di essere attivamente alla ricerca di figure di spicco nella società civile. Calabresi, noto giornalista, potrebbe rappresentare una possibile scelta per il centrosinistra alle elezioni del 2027.

Elezioni comunali del 2027

Anche se sembra prematuro, i partiti stanno già valutando le prossime elezioni comunali, a cui Sala non potrà partecipare poiché avrà completato il suo secondo mandato come sindaco. Sala ha menzionato Calabresi durante una conferenza per l’apertura della Digital Week, affermando: “Ritengo che Calabresi sia tra le persone di qualità che potrebbero attrarre l’interesse”.

La ricerca di candidati nella società civile

Inoltre, ha fatto notare che sta cercando potenziali candidati nella società civile, commentando: “Forse non ci sarà nessuno”. Ha espresso il suo auspicio per chi possiede le competenze e la volontà di assumere la carica di sindaco, sottolineando che si tratta di un ruolo affascinante ma anche di grande responsabilità, quindi non si aspetta una fila di aspiranti. Riguardo alle primarie, ha detto che “potrebbero esserci oppure no”, sottolineando che esse possono sempre avere un ruolo.

Pierfrancesco Majorino si candida per il centrosinistra

Nel frattempo, Pierfrancesco Majorino, attuale capogruppo del Pd in Regione Lombardia ed ex assessore a Milano, ha già manifestato la sua intenzione di candidarsi per il centrosinistra. Si è quindi avviato il processo di preparazione per queste prossime consultazioni.