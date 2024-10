Ascensori fuori servizio nelle abitazioni popolari, i consiglieri non hanno ricevuto il permesso per effettuare un’ispezione

Ascensori malfunzionanti negli edifici popolari, il sopralluogo dei consiglieri non autorizzato

Rissa politica: il rifiuto a permettere una visita di controllo per ispezionare le strutture in via Vittorini, dove abitano numerosi cittadini, sta sollevando proteste. L’opposizione di centrodestra si sta mobilitando a Milano contro la decisione della presidenza del consiglio comunale, che ha annullato un sopralluogo programmato senza spiegazioni apparenti.

In dettaglio, i membri del consiglio avrebbero avuto l’intenzione di esaminare il complesso residenziale situato in via Vittorini 26, nella zona di Ponte Lambro, gestito da MM, l’ente partecipato del Comune. La richiesta era stata avanzata da Alessandro Verri, leader della Lega, e inizialmente accettata da Riccardo Truppo, leader di Fdi e presidente della commissione di controllo manutentivo. Successivamente, però, la presidenza ha negato il permesso.

“È davvero incredibile quanto accaduto,” ha dichiarato Truppo in segno di protesta. “La commissione di manutenzione svolge un ruolo fondamentale di supervisione. La visita era prevista dopo che ci sono stati ripetuti reclami riguardanti malfunzionamenti, in particolare degli ascensori. Come può la presidenza del consiglio comunale negare a una commissione il diritto di effettuare un’ispezione, dopo che i cittadini hanno sollevato tante lamentele, semplicemente con un silenzio?”

I membri del consiglio comunale avrebbero dovuto effettuare un sopralluogo nei complessi residenziali insieme ai tecnici, ma questo non è avvenuto. “Riconvokerò la commissione tra sette giorni e, se non riceverò l’autorizzazione necessaria, adotterò le opportune misure politiche e amministrative”, ha dichiarato Truppo.

Anche Verri esprime il suo disappunto, essendo stato lui a dare inizio alla richiesta di ispezione: “I residenti ci avevano contattato per segnalare la situazione. Tuttavia, ci siamo imbattuti in un’impossibilità. È fondamentale che ogni commissione di controllo riceva sempre il via libera, a beneficio dei cittadini e per proteggere l’amministrazione stessa”.