Sanzioni per i medici nella zona di AreaC; il sindaco Sala afferma: “Coloro che segnalano l’ingresso non devono pagare”

Risoluzione delle multe per i medici in Area C, Sala: “Chi comunica l’ingresso è esente da pagamento”

Il sindaco ha risposto alle critiche avanzate dall’ordine dei medici con una missiva indirizzata a Palazzo Marino nei giorni scorsi.

“Ci sono molte polemiche, ma non stiamo discriminando nessuno”, ha dichiarato Beppe Sala durante una conversazione con i giornalisti mercoledì 9 ottobre, facendo riferimento alla lettera ricevuta dall’ordine per denunciare disagi riguardanti Area C e le sanzioni ricevute per l’accesso in città nel esercizio delle loro funzioni.

“Coloro che informano il giorno successivo l’entrata in Area C non devono corrispondere alcun pagamento. I medici che comunicano e richiedono il parcheggio vicino ai loro studi non pagano e possono utilizzare gli spazi di sosta”, ha specificato il sindaco.