Tiziana Signorini è venuta a mancare all’età di 56 anni. Era la presidente del consiglio comunale di Vimodrone, un ruolo che aveva assunto dopo la sua rielezione nel 2022, essendo stata eletta per la prima volta nel 2017. Il sindaco Dario Veneroni ha dichiarato: “È stata una figura fondamentale per la nostra comunità”. La notizia della sua morte è stata diffusa dal municipio, che ha espresso il proprio cordoglio. Tiziana, nata nel 1968 e con una formazione da ragioniere, ha lavorato per un lungo periodo in un’azienda di biotecnologie e strumentazione scientifica. Era entrata in consiglio comunale con la lista civica di centrosinistra “Vimodrone sei tu”, ricoprendo anche il ruolo di consigliera delegata alla famiglia. Oltre al suo impegno politico, era molto attiva nel volontariato, contribuendo anche con il servizio del 118. L’amministrazione ha sottolineato l’importanza del suo operato, unendosi al dolore dei familiari e degli amici. I funerali si terranno giovedì 10 ottobre alle 15 presso la chiesa Dio Trinità d’Amore.