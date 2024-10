Sala ha commentato riguardo a San Siro, sottolineando che l’operato è stato efficace e che si proseguirà con trasparenza

Sala su San Siro: “Risultati incoraggianti, proseguiamo con trasparenza”

Diverse riunioni e un impegno “vigoroso” per arrivare a una conclusione sullo stadio Meazza. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, lo ha sottolineato durante la celebrazione all’Arena Civica per il 164° anniversario della fondazione del corpo di polizia locale.

“Le questioni principali riguardano la Sovrintendenza; riscontro un progresso positivo che avanza con crescente trasparenza”, ha dichiarato il primo cittadino, riferendosi ai colloqui in corso con Milan e Inter per permettere la costruzione di un nuovo stadio nell’area, mantenendo il Meazza. “In aggiunta, è importante il lavoro della agenzia delle entrate; non mi sento di essere eccessivamente ottimista, ma sono soddisfatto dei risultati raggiunti da entrambe le parti”, ha aggiunto Sala.

Un aumento di forze in strada

L’evento ha offerto anche l’opportunità di fare il punto sulle assunzioni di polizia locale: “Tra maggio 2022 e il 30 settembre 2024 abbiamo integrato 707 nuovi agenti. Considerando le uscite, questo equivale a 243 agenti e ufficiali in più in due anni e mezzo”, ha dichiarato Sala. Attualmente, il corpo di polizia locale conta 3.030 unità, essendo partiti da 2.800. Le assunzioni proseguiranno perché intendiamo raggiungere 3.350 agenti prima della conclusione del mio secondo mandato.” Il sindaco ha sottolineato che “questo incremento si traduce già in una presenza più efficace sul territorio, con 23 pattuglie in più al giorno rispetto al 2023 e un aumento dei servizi esterni dal 48% al 54%”.