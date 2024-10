Revocare l’Ambrogino d’oro a Fedez: l’iniziativa a Milano

Rimozione dell’Ambrogino d’oro a Fedez: la proposta sollevata a Milano

Scambio di opinioni tra due consiglieri in seguito all’inchiesta sui tifosi di Inter e Milan. L’indagine ha messo in luce la connessione tra il rapper Fedez e alcuni membri della curva milanista. Questo legame ha generato un dibattito tra alcuni membri del Consiglio Comunale di Milano riguardo al riconoscimento ricevuto dal cantante, l’Ambrogino d’oro.

Il consigliere Enrico Fedrighini ha chiesto al sindaco se sia opportuno revocare il prestigioso onore a Fedez, dato il coinvolgimento nella questione delle curve. Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia, ha risposto sottolineando che non risulta che Lucia, nome reale di Fedez, sia sotto indagine: “Fino a prova contraria, una persona è considerata innocente fino al terzo grado di giudizio.”

De Chirico, che aveva supportato la candidatura dei Ferragnez per l’Ambrogino nel 2020, chiarisce: “Il contesto in cui la proposta fu avanzata era completamente diverso. La coppia aveva organizzato una raccolta fondi che ha permesso di realizzare rapidamente un’unità di terapia intensiva al San Raffaele, salvando molte vite.”

Ha aggiunto: “È inaccettabile che Fedrighini abbia già stabilito la colpevolezza di Fedez, sollecitando la revoca dell’onorificenza. Come garante, dissento fermamente. È come chiedere di togliere l’Ambrogino all’Inter per le intercettazioni con i suoi dirigenti e calciatori. Dobbiamo essere più seri!”.