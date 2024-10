Le zone B e C hanno registrato, a luglio e agosto, un numero di accessi maggiore rispetto all’anno 2023

Area B e Area C hanno registrato un incremento degli accessi durante i mesi di luglio e agosto nel 2024 rispetto all’anno precedente. Il Comune di Milano ha fornito in anteprima alcune informazioni dal report Amat sulle Zone a Traffico Limitato. Monguzzi di Europa Verde ha sottolineato l’importanza di rivedere le normative attuali.

Come prevedibile, luglio e agosto restano i periodi con il minor numero di veicoli nelle aree B e C, poiché molti cittadini milanesi partono per le vacanze e alcune attività chiudono temporaneamente. Questi mesi sono anche caratterizzati da un basso livello di congestione. Secondo i dati di Amat, che non sono ancora stati pubblicati nella loro totalità ma sono stati parzialmente rivelati dal Comune, si segnala un aumento degli accessi rispetto allo stesso periodo del 2023, con picchi specialmente la domenica e il sabato di agosto.

In particolare, i dati provenienti da Palazzo Marino indicano che gli ingressi domenicali in Area B a luglio sono cresciuti del 6,22%, mentre in Area C l’aumento è stato del 4%. Per quanto riguarda agosto, il sabato ha visto un incremento del 10,79% in Area B e del 6% in Area C. L’amministrazione evidenzia che nel mese di agosto si sono verificati cinque sabati, uno dei quali si è trovato a fine mese, coincidente con un aumento del traffico.

Sì, il confronto tra periodi di anni diversi deve considerare anche i weekend, che possono variare. Questo è emerso nel caso del raffronto tra giugno 2023 e giugno 2024, quando il Comune segnalava una diminuzione degli accessi totali nel mese, mentre Amat faceva notare che quest’anno i weekend erano stati cinque. Analisi più dettagliate hanno mostrato invece un incremento degli ingressi e del traffico.

Riguardo ai dati di luglio e agosto, si sono già sollevate delle contestazioni. Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, ha fatto notare che l’incremento era stato “riconosciuto anche dal sindaco” Beppe Sala, recentemente. Con un tocco di ironia ha commentato: “Ma l’assessora afferma che a luglio e agosto a Milano diminuiscono le auto (in 100 anni nessuno se n’era accorto)”. Secondo Monguzzi, “Area B e Area C, pur essendo ottime idee, così non funzionano. Devono essere migliorate, altrimenti sono solo un autogol”. Propone anche “un nuovo piano della mobilità, possibilmente gestito da esperti del settore”.

Dall’altro lato, l’assessora alla mobilità, Arianna Censi, ribadisce la posizione abituale: “L’efficacia di Area B non si giudica dal numero di veicoli in transito, bensì dalla composizione del parco auto circolante. Le ultime analisi condotte da Amat mostrano che le classi inquinanti stanno diminuendo, mentre aumentano le auto ibride ed elettriche in città”.

Nel corso di quest’anno, è emerso un calo nell’uso della metropolitana rispetto a quello dello scorso anno: una diminuzione del 2% a luglio e del 6,5% ad agosto. Anche i servizi di car sharing e scooter sharing mostrano segni negativi, con una riduzione dell’8,5% per le auto condivise a luglio e un 12,9% ad agosto. Per quanto concerne gli scooter, si registra un decremento del 16,9% a luglio e dell’11,7% ad agosto.

Al contrario, è cresciuto l’impiego delle biciclette in condivisione, che ha visto un incremento dell’11% a luglio e un +4,6% ad agosto. Infine, gli accessi ai parcheggi di interscambio con la metropolitana mostrano un aumento a luglio (+10,6%), ma una diminuzione ad agosto (-11,6%).