Gruppo di ciclisti si raduna fuori dalla Regione richiedendo le dimissioni di Vittorio Feltri

Manifestazione di ciclisti di fronte alla sede della Regione: “Auspichiamo le dimissioni di Vittorio Feltri”

Il presidio è stato allestito in seguito alle ultime esternazioni del direttore editoriale e consigliere regionale Vittorio Feltri.

“Rivendichiamo le dimissioni di Vittorio Feltri”, esordisce Pierfrancesco Majorino, leader del gruppo Pd in Consiglio regionale. Lo dichiara al microfono, di fronte al grattacielo Pirelli, durante un presidio organizzato in risposta alle recenti dichiarazioni dell’editoriale del Giornale e del consigliere regionale. “Le sue affermazioni sono un affronto per coloro che non ci sono più, per chi ha sofferto, sono una mancanza di rispetto per tutti noi che desideriamo una città più sicura”, ha aggiunto Majorino.

Davanti a lui molte persone, tante biciclette rovesciate a terra bloccando il passaggio. Sulla strada, sotto l’iscrizione ‘Regione Lombardia’, i dimostranti che hanno deciso di non lasciare cadere nel dimenticatoio la sciagurata affermazione di Vittorio Feltri: “I ciclisti? Li gradisco soltanto quando vengono travolti”, aveva affermato il celebre giornalista durante l’evento ‘La grande Milano, dimensione smart city’, mercoledì della settimana prima.

“Non ci piegheremo al declino delle istituzioni che l’area conservatrice promuove da tempo. La Politica autentica, con la P maiuscola, è qualcosa di diverso: è occuparsi delle esigenze delle persone e delle aree, è mettersi a lavorare e scegliere accuratamente le parole. L’area conservatrice dovrebbe comprenderlo”, scrivono i promotori sulla pagina Pd Milano Metropolitana.

Durante la protesta, diverse figure di spicco sono state presenti, tra cui Silvia Roggiani, leader del Pd lombardo, e Michela Palestra, rappresentante del Patto Civico nel consiglio regionale. Palestra ha espresso il suo pensiero, sottolineando che comprende gli sforzi delle associazioni e di chi lavora costantemente per un cambiamento culturale. Ha parlato degli sforzi necessari per promuovere il ciclismo e un cambiamento negli stili di vita in città. Ha anche dichiarato che agiranno per espellere Vittorio Feltri dal Consiglio regionale, esortandolo a non svilire il ciclismo e la mobilità sostenibile.

Paolo Pozzi, il padre di Lucia Pozzi, era anche tra i partecipanti alla manifestazione. Lucia era una giovane di 17 anni che fu uccisa nel 2004 a Melegnano mentre tornava a casa in bicicletta dopo la messa di Natale. “Potremmo definire le affermazioni di Feltri disturbanti, ma rientrano in un contesto politico aggressivo che crea nuovi reati senza alcuna intenzione di affrontare le cause reali di molte altre infrazioni”, ha affermato.