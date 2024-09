San Siro ha “perduto” la finale, con il centrodestra che presenta i pannelli della Champions nel consiglio comunale

L’opposizione di centrodestra ha espresso la sua protesta sullo stadio di San Siro nel consiglio comunale. Tale protesta ha seguito la scelta di Uefa di non consegnare a Milano la finale di Champions League 2027, dato che il municipio non sarebbe stato in grado di assicurare l’assenza di cantieri durante quel periodo. I consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno così esposto in aula delle immagini della coppa della Champions League.

“Considerando che abbiamo perso l’altra coppa, l’unica cosa che possiamo fare è sollevare una coppa simbolica”, ha dichiarato Riccardo Truppo, leader del gruppo Fratelli d’Italia, prima di mostrare le foto. Truppo ha criticato l’apatica risposta del sindaco Beppe Sala su questi temi. Ha affermato che stanno ancora aspettando in consiglio comunale che il sindaco spieghi le sue intenzioni e le sue strategie. Nel frattempo, Milano ha perso l’opportunità di ospitare la finale della Champions League, un fatto che ha già causato imbarazzo alla città.