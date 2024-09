L’estensione della Paullese che entrava a Milano è stata definitivamente eliminata

Il prolungamento della strada Paullese dentro la città di Milano è stato definitivamente abbandonato. Il consiglio comunale ha approvato un adeguamento specifico del Pgt. Seguiranno eventuali osservazioni, dopodiché il documento sarà sottoposto a nuova approvazione. L’estensione della ex statale Paullese nel cuore di Milano è stata infatti cancellata. Lunedì sera, il consiglio comunale ha dato il via libera all’eliminazione dal Pgt di due segmenti della strada, dopo l’approvazione già ottenuta dalla giunta a luglio. Da un punto di vista tecnico, la decisione costituisce una modifica del Pgt che interrompe il prolungamento. Si chiude così una storia che dura da decenni. La proposta di estendere la Paullese dentro Milano risale a un progetto del 2002, basato su studi condotti precedentemente. Tuttavia, tali studi non corrispondono alla visione attuale dell’amministrazione comunale, che punta a ridurre il traffico e l’uso dell’auto privata, cercando di deviare il traffico veicolare dalla zona urbana il più possibile. Inoltre, il quartiere di Santa Giulia sta subendo uno sviluppo impensabile nel 2002. E la costruzione dell’arena olimpica darà un volto completamente diverso all’area rispetto a quello previsto all’epoca. Secondo l’amministrazione, l’ingresso di auto private in città, in questo nuovo scenario, non porterebbe alcun vantaggio. Ora, dopo un periodo di attesa necessario per le eventuali osservazioni, la decisione tornerà in aula per l’approvazione definitiva.