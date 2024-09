Il Ministro Abodi ha dichiarato che con l’arresto degli ultras, verranno implementate misure nuove e più severe

Andrea Abodi, il Ministro dello Sport, ha recentemente commentato gli arresti degli ultras delle squadre di calcio di Milan e Inter, enfatizzando la necessità di implementare misure più severe. Secondo Abodi, una risposta efficace richiede una collaborazione tra il governo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega e i club calcistici, al fine di dimostrare un impegno serio verso la gestione del problema.

Abodi sostiene che, nonostante gli strumenti esistenti, bisogna introdurre misure supplementari e rafforzare l’applicazione di quelli attuali come il Daspo e il suo tracking nel tempo. Abodi inoltre suggerisce l’uso della tecnologia biometrica per aumentare il riconoscimento dei tifosi, a condizione che venga raggiunto un accordo con le autorità sulla privacy per garantire la prevalenza dell’interesse pubblico.

Ha discusso anche dell’importanza di incrementare la collaborazione nella prevenzione e nell’educazione al tifo. Pur riconoscendo che alcuni club stanno affrontando il problema in modo adeguato, ne ha criticato altri per la loro scarsa efficienza.

Il ministro ha indicato come altro strumento efficace l’idea di ritirare l’approvazione ai club da parte dei delinquenti. Questa soluzione potrebbe consentire di allontanare i criminali dagli stadi.

Infine, riguardo alla questione dei nuovi stadi, Abodi ha affermato che la costruzione di nuovi impianti non necessariamente risolve il problema. È imprescindibile affrontare la questione con prontezza, fermezza ed efficacia.