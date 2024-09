I pedalatori di Milano richiedono la rinuncia di Vittorio Feltri a seguito di un commento sconcertante

Gli appassionati di biciclette di Milano stanno sollecitando le dimissioni di Vittorio Feltri a seguito di un commento sconvolgente. Hanno pianificato un’assemblea presso il Pirellone, l’edificio del consiglio regionale della Lombardia, per il martedì. Costoro richiedono le dimissioni di Vittorio Feltri dal consiglio regionale attraverso questa protesta che si terrà presso il Pirellone. Questo è stato programmato da vari membri della comunità ciclistica di Milano per martedì primo ottobre, dopo le scandalose dichiarazioni del membro del partito Fratelli d’Italia. Nelle scorse giornate, Feltri aveva espresso:”Mi infastidisce la strada piena di fosse e le corsie per biciclette. Mi piacciono i ciclisti solo quando sono colpiti”. Questo commento ha innescato una tempesta mediatica e un’organizzazione che protegge i ciclisti vittime di incidenti ha annunciato di voler citare in giudizio il giornalista. Inoltre, l’opposizione del consiglio regionale lombardo ha chiesto le dimissioni del giornalista. La protesta, come riferito dai coordinatori dell’evento sui social media, avrà luogo in via Fabio Filzi 22 a partire dalle 8.30. “Chi non rispetta la vita non dovrebbe avere un posto in un’istituzione pubblica”, si legge nel comunicato. Questo non è il primo incidente del genere per il direttore de Il Giornale, precedentemente anche a Libero, che ha espresso apertamente il suo disprezzo per la mobilità sostenibile. Nel 2021, quando si candidò per Fdi al consiglio comunale di Milano, dichiarò che uno dei suoi obiettivi sarebbe stato “eliminare le piste ciclabili che hanno paralizzato la città e contrastare i monopattini”, che in un’altra occasione aveva definito “zanzare su ruote che danno fastidio”.