Gli abbonati ai servizi di trasporto pubblico riceveranno un buono del valore di 100 euro da utilizzare per il noleggio di biciclette e monopattini condivisi

La Regione Lombardia, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, ha annunciato un’iniziativa per incentivare l’uso del bike e scooter sharing tra gli abbonati del trasporto pubblico. Un totale di 7,9 milioni di euro è stato destinato a erogare buoni del valore di 100 euro, che possono essere utilizzati entro il 30 giugno 2025 per noleggiare biciclette elettriche o monopattini.

“È un cambiamento significativo nel nostro approccio ai trasporti, facendo un passo verso una mobilità più verde e sostenibile”, ha affermato l’Assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Franco Lucente, che ha presentato il programma con Autoguidovie, destinatario di 12.644 voucher. “Il nostro obiettivo è dare vita a una rete di trasporti intermodale, in cui diverse forme di trasporto possono collaborare in modo efficiente”.

Lucente ha inoltre ricordato che la Regione ha anticipato 650 milioni di Euro in attesa della quota per il trasporto pubblico su gomma proveniente dal Fondo Nazionale Trasporti. Di questi, 428 milioni sono stati destinati all’Agenzia Milano-Monza-Lodi-Pavia del trasporto pubblico locale. A questa cifra si aggiungono 75 milioni per i ricavi persi a causa del Covid e 12 milioni per l’aumento dei costi del carburante e dell’energia.