Aler collabora con i Comuni: un incontro per gestire l’emergenza abitativa

L’Aler di Milano, noto istituto di case popolari, insieme ai sindaci dei Comuni leader nelle aree territoriali, ha dato vita al consiglio territoriale. Questa decisione dovrebbe affrontare l’emergenza abitativa includendo direttamente gli attori locali per stabilire i piani di programmazione dell’alloggio. La creazione di questo consiglio è in conformità con una legge regionale del 2016, ed è stato costituito per la prima volta.

Ivonne Cosciotti, sindaca di Pioltello, è stata eletta presidente del consiglio con la maggioranza assoluta. “L’emergenza abitativa è diventata una questione principale in tutte le politiche sociali di un amministratore pubblico”, ha detto. Cristina Perazzolo, presidente del consiglio comunale di Rozzano, sarà il vicepresidente. “Sono felice di dare un contributo significativo al consiglio territoriale. Ho acquisito un’esperienza significativa in questo campo negli ultimi cinque anni che metterò a disposizione. Rozzano, la città che rappresento, è speciale con i suoi 6mila alloggi Aler “, ha detto.

“Con la creazione di questo nuovo consiglio territoriale, abbiamo un modo in più per ascoltare le esigenze del territorio”, ha dichiarato Matteo Mognaschi, presidente di Aler Milano.