Feltri crea scompiglio con le sue affermazioni sui ciclisti: “Li apprezzo solamente quando sono coinvolti in incidenti”

Durante un evento a Milano organizzato dal Giornale, di cui è il direttore editoriale, Vittorio Feltri ha condiviso un pensiero controverso sui ciclisti, affermando che gli piacciono solo quando vengono investiti. Feltri, oltre a essere direttore de Il Giornale, è un consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Queste parole, espresse in un intervento durante l’evento “La grande Milano, dimensione smart city”, si prevede innescheranno un acceso dibattito.

Feltri, nel sommario del suo discorso, ha dichiarato che Milano sta continuando a migliorare e ha citato l’imponente sviluppo avuto dalla città sotto la guida del sindaco Albertini. Tuttavia, ha espresso irritazione per le strade bucate e le piste ciclabili.

Questo non è il primo confronto di Feltri con la mobilità sostenibile. Nel 2021, quando si candidò per il consiglio comunale di Milano per Fratelli d’Italia, dichiarò che avrebbe voluto “eliminare le piste ciclabili che hanno bloccato la città e lottare contro i monopattini”, che ha successivamente descritto come “zanzare su ruote che danno fastidio”.