A Milano viene organizzato un corso senza costi, che ha come obiettivo aiutare i neogenitori a non abbandonare il proprio impiego

“Genial, genitori al lavoro” è una proposta gratuita promossa dal Comune di Milano. L’idea principale di questo progetto è fare in modo che l’esperienza della genitorialità non diventi un ostacolo professionale. Iniziativa come questa mira ad aiutare i neo genitori ad armonizzare la vita professionale e quella privata, soprattutto quando c’è un bambino.

Il comune stesso ha sottolineato la necessità di questo progetto attraverso alcuni dati. Nel 2022, in Italia, una donna su cinque ha rinunciato al suo lavoro dopo la nascita del primo figlio, a causa dell’incapacità di combinare le responsabilità lavorative con quelle della cura del bambino. Il 41,7% ha attribuito tale difficoltà alla carenza di servizi di assistenza, mentre il 21,9% ha evidenziato le complicazioni generate dall’organizzazione lavorativa. Questa situazione ha anche influito sulla decisione di avere un figlio, una scelta che appare complicata di fronte a tali difficoltà. Infatti, nel 2023 l’Italia ha registrato una storica diminuzione nel numero dei neonati, con una diminuzione del 3,6 % rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, su base media, il tasso di natalità per donna è sceso a 1,20, in calo rispetto al 2022.

Le soluzioni di gestione del lavoro e dell’assistenza infantile potrebbero essere d’aiuto e “Genial, genitori al lavoro” sta cercando di affrontare questo problema.

Nell’ambito delle azioni previste dal Patto per il Lavoro, l’associazione cittadina che promuove l’occupazione e le opportunità per giovani, donne, famiglie e disoccupati, la municipalità di Milano, insieme al gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano, ha pianificato un corso di formazione rivolto a coppie e famiglie, sia pre che post partum. L’intento è quello di informare i genitori sulle varie opzioni, risorse e leggi relative al diritto di famiglia e alle politiche di conciliazione, di aiutarli a comprendere come ristrutturare costi e tempi, e di dar loro strategie per equilibrare le responsabilità coniugali, in modo da evitare che madri o padri debbano rinunciare alla propria carriera durante gli anni cruciali della crescita dei figli.

Il corso, completamente gratuito e aperto al pubblico, si terrà presso la Ground Hall di Base Milano e sarà suddiviso in tre lezioni tenute da altrettanti esperti. “Il modulo psicologico, il 19 ottobre 2024, guidato da Laura Patti, psicoterapeuta e consulente aziendale, si focalizzerà sul doppio carico emotivo dei genitori lavoratori: attraverso un approccio interattivo, verranno affrontate le principali questioni legate ai cambiamenti che seguono alla nascita dei figli. L’attenzione sarà posta sulle best practices che possono contribuire a trovare un giusto equilibrio tra l’attaccamento ai figli e l’autocura nei vari ruoli della vita”, ha dichiarato il Palazzo Marino in una comunicazione.

Nel modello economico, Azzurra Rinaldi, economista e fondatrice di Equonomics, guiderà i genitori in una riflessione sul lavoro delle donne e sugli effetti economici della genitorialità condivisa. Parlerà del carico finanziario che l’arrivo di un bambino comporta per una famiglia e del necessario impegno dei due genitori nel proprio lavoro, per il benessere della famiglia e della comunità in cui vivono. Successivamente, il 16 novembre, ci sarà il modulo organizzativo: Marzia Mirabella, pedagogista di Happy Child, spiegherà alle coppie i vantaggi di ‘Una nuova organizzazione quotidiana’. Illustrerà come sbarazzarsi di falsi credenze e come affrontare con serenità la vita quotidiana familiare, iniziando dalla comprensione dei bisogni e delle risorse di ogni genitore. Questo modulo evidenzia l’importanza di una buona organizzazione familiare per una vita equilibrata, personale e familiare, degli adulti e dei bambini. Non si richiede la perfezione, ma un’adeguata fiducia in se stessi per gestire tutti gli aspetti quotidiani della vita”, ha esplicitato il comune.

Alessia Cappello, l’Assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo economico, ha sottolineato che molte donne sono costrette a lasciare il loro lavoro a causa dell’incapacità di gestire i nuovi compiti familiari. Di conseguenza, in collaborazione con Terziario Donna di Confcommercio, è stato ideato un progetto che offre consulenze gratuite ai nuovi genitori. Queste consulenze, condotte da coach esperti, forniscono consigli su come organizzare la spesa giornaliera, dividersi i compiti con il partner, accedere a agevolazioni o bonus e cresceren i figli mantenendo la propria professione e investendo nel proprio sviluppo professionale e personale. Cappello ha anche sottolineato l’importanza di questi corsi di preparazione o di supporto per il passaggio da coppia a famiglia, poiché ascoltare operatori esperti che danno indicazioni su come bilanciare vita privata e lavoro, e riorganizzare il benessere familiare può portare a un’innovazione positiva sia in termini pratici che formativi. Questo è funzionale per facilitare quel cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno.

“Genial è un programma che combina importanza sociale e culturale con un approccio di business. Si tratta di un’iniziativa presentata da un’organizzazione aziendale come Confcommercio Milano nel contesto del Patto per il Lavoro,” afferma Francesca De Lucchi, la presidente di Terziario Donna Confcommercio Milano. “Il ritardo nel rientro al lavoro dei genitori, e questo riguarda soprattutto le donne, rappresenta un ostacolo per le aziende in quanto si perdono figure professionali altamente qualificate. Il traguardo di bilanciare genitorialità e professione è una sfida particolarmente sentita da coloro che lavorano in modo autonomo, in particolar modo dalle donne imprenditrici. Queste ultime, avendo meno protezioni e garanzie, si trovano ad affrontare maggiori difficoltà.”