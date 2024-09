Ogni mese, a Milano, vengono eseguiti 300 sgomberi

Il fenomeno degli sfratti a Milano sta aumentando, con 300 casi ogni mese. Questa preoccupante statistica è stata rivelata da Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca, durante l’apertura del quarto mercato solidale in via Sammartini. Ha affermato che l’attuale livello di povertà in Italia è il più alto degli ultimi dieci anni, con quasi il 10% dei residenti coinvolti. “Gli sfratti esecutivi sono in aumento. In Italia abbiamo 33mila sfratti ogni anno, 300 dei quali a Milano ogni mese. Questo significa che ogni giorno 10 persone perdono la loro casa, un problema serio per il futuro”.

Sinigallia sostiene che la maggior parte delle persone che cercano aiuto dai punti di distribuzione alimentare di Progetto Arca sono italiani. “Questi individui sono integrati nella comunità, con mutui o affitti da pagare, e non riescono a farcela, sia per una riduzione dei salari, sia per un aumento dei costi, o a causa della perdita del lavoro causata dal covid. Ci sono molti motivi per cui le spese superano i guadagni”. L’unica soluzione, secondo Sinigallia, è tirare fuori le persone dalla povertà: “Il sistema di welfare crollerà se non lo facciamo”.

Allo stesso tempo, l’assessore Bertolé parla della necessità di sviluppare l’offerta di case con un affitto di 500 euro al mese.

Secondo Lamberto Bertolé, l’assessore al welfare di Milano, “la sfida” in materia di alloggio consiste nel “procurare molte letti per studenti e abitazioni per le famiglie a costi accessibili, intorno ai 400 o 500 euro mensili per nucleo familiare”. Riguardo alle questioni di sfratto, l’assessore ha chiarito l’importanza di garantire prima di tutto una “soluzione per le famiglie e i nuclei più vulnerabili”, seguita dalla elaborazione di una “proposta residenziale che permetta affitti a costi ragionevoli”.