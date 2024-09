Fontana (un tifoso del Milan) è un sostenitore per l’edificazione di un nuovo stadio: “Solo in questo modo, l’Inter e il Milan possono progredire”

Attilio Fontana, il governatore della Lombardia e accanito tifoso del Milan, ha manifestato il suo sostegno per la realizzazione di un nuovo stadio. In un intervento durante l’assemblea generale di Assimprendil Ance, ha sottolineato l’importanza di un moderno impianto sportivo per il miglioramento delle prestazioni di Inter e Milan. Ha affermato che tutte le migliori squadre europee beneficiano di infrastrutture sportive moderne, con relativa ricaduta economica. Senza pronunciarsi sulle sue preferenze personali, ha ribadito la necessità che lo stadio venga costruito.

La discussione sulla costruzione di un nuovo stadio è in corso da anni, con continui cambi di scenario e piani. Inter e Milan avevano individuato due aree fuori città – San Donato per i rossoneri, Rozzano per i nerazzurri – per la costruzione del nuovo stadio. Ora, tuttavia, sembra che ci sia un ritorno alle origini, con la richiesta delle società di acquisire San Siro e le aree circostanti per costruire lì il nuovo stadio e riqualificare il Meazza. L’amministrazione è attualmente in attesa della valutazione dell’agenzia delle entrate per conoscere il costo esatto del pacchetto.