Attilio Fontana si riunisce con i neoeletti sindaci della Lombardia

Nel pomeriggio, Attilio Fontana, il governatore della Regione Lombardia, ha tenuto l’usuale incontro a Palazzo Lombardia con oltre 300 neoeletti sindaci e delegati delle amministrazioni locali. Durante l’incontro, il presidente della Lombardia ha espresso i suoi auguri ai partecipanti per un buon lavoro. Tra gli altri presenti vi erano Federico Romani, presidente del Consiglio regionale, e Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia.

Fontana ha sottolineato l’importanza di tale momento per familiarizzare con i nuovi dirigenti, dare il benvenuto a coloro che sono nel loro secondo mandato e riaffermare che la Regione Lombardia è sempre disposta a collaborare con chi interagisce direttamente con i cittadini. Il governatore si è poi soffermato sui valori alla base del suo mandato: sussidiarietà, sostenibilità e inclusione.

Ha proseguito dicendo che un proficuo e costante dialogo tra gli enti di diversi livelli è cruciale per garantire i servizi richiesti dai cittadini e dalle imprese, e una sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale è essenziale per lo sviluppo della Lombardia. Ha poi espresso il fatto che la coesione è un concetto al quale hanno da tempo iniziato a dare significato, utilizzando appieno le risorse europee disponibili per favorire questo particolare settore.

Romani ha espresso le sue riflessioni sull’assemblea, evidenziando come la Regione sia sempre un valido interlocutore per i sindaci. Secondo il capo del Consiglio regionale, è fondamentale costruire una rete di collaborazione tra le varie istituzioni. Lombardia sta dando l’esempio in Italia con questo ‘approccio’ e dobbiamo continuare a rafforzarlo per resistere alla crescente ondata di antipolitica che ha avuto un impatto negativo sulla democrazia del nostro Paese negli ultimi anni. L’efficiente politica esiste, e sono proprio i sindaci e gli amministratori locali, che dedicano quotidianamente il loro impegno per le loro comunità, a dimostrarlo.