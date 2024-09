FdI avvia una petizione opposta all’Area C durante il fine settimana

Fratelli d’Italia (FdI) ha avviato una petizione contro l’estensione dell’Area C a Milano durante i fine settimana – una mossa già intrapresa dalla Lega. Il partito FdI ha sistemato diversi gazebo in tutta la città nel corso di settembre per raccogliere firme. Una di queste attività si è svolta ieri in Piazza Santa Maria del Suffragio. Secondo gli organizzatori, “circa 130 individui hanno firmato la petizione, in parallelo all’elevata partecipazione di molte persone nel mercato di Viale Papiniano due settimane fa”. Riccardo De Corato, un deputato del partito e un attivo critico dell’Area C, ha dichiarato che ‘molti sono venuti a contestare l’ulteriore tassazione e onere imposto dal sindaco Beppe Sala. Nonostante le varie obiezioni presentate dai residenti locali, associazioni, Confcommercio e Aci Milano, il sindaco sta per apportare un altro cambiamento sciocco che andrà a scapito delle imprese del centro città e della popolazione generale, con effetti negativi che si sentiranno quasi immediatamente. Questi divieti e le Zone a Traffico Limitato (Ztl) non hanno portato alcun beneficio e gli ultimi dati lo dimostrano’. De Corato ritiene che la risposta non sia tassare i cittadini, turisti e commercianti, ma piuttosto migliorare i servizi di trasporto pubblico. Gerolamo La Russa ha anche ribadito la sua opposizione all’Area C durante i fine settimana, definendola un ‘errore grandissimo’ durante il centenario della A8, aggiungendo con speranza che ‘questa decisione venga revisionata’.