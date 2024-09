A Milano, per un periodo di due giorni, esistono strade con divieto di parcheggio: ecco dove non è consentito lasciare le proprie automobili

Il “No parking day” si fa strada a Milano durante il fine settimana, parte dell’iniziativa “Milano green week”, che mira a liberare le strade per i cittadini. Questo evento si svolgerà il sabato 21 e la domenica 22 settembre, dalle 9 alle 19, in sette strade di sette quartieri di Milano. Saranno piene di varie attività, tra cui colloqui con specialisti, installazioni artistiche, letture, attività sportive e ricreative, e programmi per i bambini, laboratori di riciclo e upcycling, performance, presentazioni e molti altri eventi educativi organizzati da associazioni locali.

“E’ grazie all’impegno, alla collaborazione e alla creatività di numerose associazioni, cittadini, e alla cooperazione con i distretti che potremo liberare sette strade o piazze. Questi spazi saranno restituiti alla città dimostrando che esiste un altro modo di utilizzare quest’area, che non solo è possibile, ma è anche prezioso per coloro che vivono nel quartiere”, ha dichiarato Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde, che inaugurerà l’evento sabato in piazza Libia alle 11. Ha inoltre espresso la sua gratitudine ad Atm, Amsa e agli Assessorati alla Mobilità e alla Sicurezza, senza i quali l’evento non sarebbe stato possibile.

Il ‘No parking day’ si estenderà a tutti i quartieri di Milano. Le strade dove sarà proibito il parcheggio sono: piazzale Libia e via Tolstoj il sabato, mentre la domenica toccherà a via Orti, via Bottelli, via Pacini, via Barilli e piazza Bettini.

Nell’evento di quest’anno, Amsa contribuisce con l’intento di aumentare la consapevolezza della popolazione riguardo la separazione dei rifiuti. Durante il ‘No parking day’, saranno posizionate casse speciali per la raccolta di batterie e scarti di dispositivi elettronici e apparecchiature di piccole dimensioni come telefoni, tablet, mouse, asciugacapelli, ferri da stiro e apparecchi culinari.