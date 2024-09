Gli appuntamenti e i controlli attraverso il Cup subiscono ulteriori ritardi

Il Centro Unico Prenotazioni (Cup), in Lombardia, verrà messo in funzione presumibilmente tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, come annunciato dall’Assessore al Welfare Guido Bertolaso durante un’audizione in Commissione Regionale Sanità. Il Cup è un sistema che mira a unificare gli appuntamenti di tutte le strutture sanitarie, e con il suo funzionamento sarà possibile prenotare un appuntamento medico semplicemente con una chiamata, eliminando significativamente le liste di attesa.

Bertolaso ha riconosciuto che i suoi precedenti ruoli nella sua carriera, come il suo incarico alla Protezione Civile, lo avevano portato ad essere “ingenuamente ottimista”. Anche la sperimentazione iniziale del Cup in Franciacorta avrà un ritardo, con il lancio previsto per la fine di settembre. L’intera provincia di Brescia sarà anche coinvolta nel progetto entro il 2024.

Bertolaso ha poi ricordato che la Regione Lombardia ha notificato chiaramente a qualsiasi entità privata che non volesse aderire al Cup, che l’esito sarebbe stata la risoluzione del contratto con il Sistema Sanitario Regionale. Nonostante le sfide, Bertolaso ha ribadito che la realizzazione del Cup rimane un’impresa importante.

“Mi inquieta enormemente ciò che l’assessore ha dichiarato circa l’ ‘insormontabile ostacolo’ nella realizzazione del Cup per la sanità in Lombardia,” ha commentato il leader del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino; “Indica che abbiamo a che fare con ritardi strutturali dovuti all’incapacità dell’amministrazione di definire chiaramente regole certe per i privati. Riconosco l’arduo lavoro di Bertolaso e non lo sto ignorando, ma la sua ineludibile attuale sconfitta rispetto a un’impresa tanto importante è veramente allarmante”. In precedenza, si prevedeva che il Cup fosse pronto per il 2023, ma poi la scadenza è stata posticipata ulteriormente.