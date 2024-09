Il terreno di gioco per le bocce è ora considerato un rifugio permanente per le persone senza dimora

La struttura nel campo da bocce del Parco Formentano, o largo Marinai d’Italia, non è più utilizzata per il gioco, ma è diventata una dimora stabile per gli individui senza casa. Secondo la Lega del Municipio 4, il campo da bocce non viene più utilizzato e l’area circostante sta cadendo in disfacimento.

Di notte, si nota la presenza di persone senza una casa stabile, come sottolineano Paolo Guido Bassi e Emanuela Bossi, rappresentanti del Municipio 4 della Lega. Nel 2023, si è svolta una seduta itinerante della commissione tra il consiglio comunale e il consiglio del Municipio, ma nonostante le rassicurazioni, le cose sono peggiorate.

Oggi, nessuno gioca più a bocce nel campo. Secondo Bassi e Bossi, questa struttura comunale è stata trasformata in un rifugio per varie persone, che abitano lì in modo permanente in condizioni igieniche inadeguate, causando fastidi e preoccupazioni. L’hanno definita un campo da bocce di grande bellezza, dotato di una tettoia che lo rende utilizzabile per gran parte dell’anno, pur avendo avuto degli investimenti per rendere il campo ideale per i giocatori, spesi dal denaro pubblico.