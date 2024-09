Un anno dopo il crollo del sottotetto, la scuola è ancora chiusa: nessun progresso è stato fatto

L’istituto Martin Luther King è rimasto chiuso per un anno a causa del crollo del sottotetto senza alcun progresso nella riparazione. Nonostante le settimane trascorse dalla denuncia di Enrico Fedrighini, consigliere comunale del gruppo misto ed abitante del quartiere, all’assessora Scavuzzo, non è stata ricevuta alcuna risposta. I bambini continuano a frequentare la scuola temporanea di via Dolci.

Fedrighini, in seguito a una visita all’istituto, ha rilevato l’assenza totale di lavori in corso: non esiste traccia di un cantiere avviato e l’ampio spazio all’ingresso delle aule è inondato. Il giardino della scuola si è trasformato in una vera e propria foresta, popolata da scoiattoli che sembrano avere libero accesso, come evidenziano diverse aperture nelle recinzioni e alcune coperte sparse.

L’edificio è rimasto inoperativo a seguito del crollo del sottotetto, accaduto verso la fine di settembre del 2023 in seguito a una tempesta.

La storia inizia a fine settembre 2023, un lunedì mattutino, all’avvio del nuovo anno scolastico post-temporale violento che aveva colpito nel fine settimana. Ciò che si era scoperto era che una sezione del sottotetto non aveva resistito al peso dell’acqua accumulata, provocando un crollo parziale. Di conseguenza, parte dell’edificio scolastico era stata allagata. I pompieri avevano concluso che la scuola non era agibile, forzando i genitori a tornare a prelevare i loro figli.

Da quel momento, non ci sono state informazioni concrete riguardo la ripresa della vita normale della scuola. Si è fatto vagamente riferimento al 2025 come possibile data di ripresa, ma a settembre 2024 sembra che tutto sia ancora in sospeso. Federighini ha dichiarato di aver contattato l’assessore all’istruzione per un aggiornamento, in risposta alle numerose domande dei cittadini riguardo allo stato dei lavori e ai tempi di recupero dell’attività scolastica. Tuttavia, dopo alcune settimane di attesa, non c’è stata alcuna risposta dall’assessorato, una circostanza che ha portato alla visita sul posto, evidenziando uno stato di abbandono sostanziale.

La situazione sarebbe ancora piu’ grave. Già nel 2019, alcuni genitori della King avevano denunciato infiltrazioni, cedimenti e inagibilità di alcuni spazi, a causa del malinconia stato del tetto. Quattro anni dopo, al momento in cui il sottotetto cedette, quei problemi erano rimasti irrisolti. Eppure, stiamo parlando di una scuola di un certo prestigio: progettata da Arrigo Arrighetti, si tratta di una struttura lineare quasi incastonata nel Monte Stella, priva di ostacoli architettonici e con ampi spazi all’aperto riservati per le attività ricreative.